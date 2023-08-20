Kastamonu'da devrilen römorkun altında kalan çocuk öldü

Kastamonu'da devrilen traktör römorkunun altında kalan 13 yaşındaki Damla Naz Yetkinşahin yaşamını yitirdi.

Satı Yetkinşahin'in kullandığı traktörün römorku, merkez ilçeye bağlı Ballık köyünde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada römorkta bulunan sürücünün kızı Damla Naz Yetkinşahin'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetkinşahin'in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ve kızının, tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için yola çıktığı öğrenildi.