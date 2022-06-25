Kastamonu'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı Kastamonu'da pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kastamonu'da pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mehmet Türkmen idaresindeki 34 BOM 91 plakalı pikap, Kurubenzinlik mevkisinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi. Kazada, pikapta bulunan Şenay ve Fatma Türkmen ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı. AA / Özgür Alantor - Güncel Mehmet Türkmen Kastamonu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.