Kastamonu'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Türkmen idaresindeki 34 BOM 91 plakalı pikap, Kurubenzinlik mevkisinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi.
Kazada, pikapta bulunan Şenay ve Fatma Türkmen ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
Yaralılar, Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
AA / Özgür Alantor - Güncel