Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçe merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 ACF 865 plakalı otomobil, devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel