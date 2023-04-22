Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlyas Ertürk idaresindeki 57 ABF 580 plakalı otomobil, Kastamonu-Sinop kara yolu Çayırcık köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
Kazada, sürücü ile Nursel, Elif, Enes ve Emir Ertürk yaralandı.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel