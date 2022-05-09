Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mustafa Dimici'nin (49) kullandığı 37 SK 440 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ericek köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Dimici ile otomobildeki Süleyman Bıçakcı (62) ve Yaşar Gökçe (41) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Özgür Alantor - Güncel