Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mertcan Karamustafa (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Daday-Eflani kara yolu Karacaöğren köyü mevkisinde devrildi.

Ağır yaralanan Karamustafa, 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Motosiklet Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title