Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Mertcan Karamustafa (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Daday-Eflani kara yolu Karacaöğren köyü mevkisinde devrildi. Ağır yaralanan Karamustafa, 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Motosiklet Kastamonu Güncel Haberler

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