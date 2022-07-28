Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mertcan Karamustafa (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Daday-Eflani kara yolu Karacaöğren köyü mevkisinde devrildi.
Ağır yaralanan Karamustafa, 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel