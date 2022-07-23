Kastamonu'da devrilen cipteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Kastamonu'nun Araç ilçesinde şarampole devrilen cipteki kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'nun Araç ilçesinde şarampole devrilen cipteki kişi hayatını kaybetti. A.O'nun (55) kullandığı 34 PU 9775 plakalı cip, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Cipte bulunan Saniye O. (76) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü, Araç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA / Özgür Alantor - Güncel Balçıkhisar Kastamonu Tragger Güncel Haberler

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