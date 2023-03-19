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Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobille dere yatağından geçerken mahsur kalan kalan 3 kişi kurtarıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobille dere yatağından geçerken mahsur kalan kalan 3 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Alınören köyü Hızar Mahallesi'nde Mustafa Cihat A. 18 ABH 807 plakalı aracıyla geçmeye çalıştığı derenin yağmur nedeniyle debisinin yükselmesi nedeniyle yanındaki 2 kişi ile mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Araç Belediyesi Acil Kurtarma ekiplerince otomobil sürücüsü ve 2 yolcu kurtarıldı. Ambulanslarda muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Büyük bölümü sular altında kalan otomobil ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kepçe ile dereden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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