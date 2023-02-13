Kastamonu'da depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzedelere, psikososyal destek sağlanıyor.

Depremden etkilenen illerden tahliye edilen ya da kendi imkanları ile Kastamonu'ya gelen aileler, yurtlarda veya evlerde ağırlanıyor. Deprem bölgesinden kente gelen depremzedelere ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ailelerle birebir ilgileniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, gazetecilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde bölgeye giden il müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

"Kırmızı yelekliler" olarak bilinen psikososyal destek ekiplerinin hem bölgede hem de Kastamonu'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Savaş, "Psikososyal destek ekipleri, çocukların ve ailelerin yaralarının sarılması, yaşamış oldukları durumun etkisinden uzaklaşmaları için gece gündüz uğraş veriyorlar. Bölgemize gelen depremzedelerin yaralarının sarılması için psikososyal ekiplerimiz burada da canla başla çalışıyor." dedi.

Kastamonu'ya intikal ettikten sonra Afet Koordinasyon Merkezi ile irtibat kuran ailelere ulaştıklarını ifade eden Savaş, "Çocuk, genç ve yaşlı depremzede vatandaşlara da psikososyal destek hizmeti veriliyor." diye konuştu.