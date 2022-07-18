Kastamonu'da denizde korkutan hortum
İhlas Haber Ajansı - Erdem Demirci - Güncel
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Kastamonu'da denizde korkutan hortumKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde oluşan ve paniğe sebep olan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'da denizde korkutan hortum
KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde oluşan ve paniğe sebep olan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Cide sahillerinden net bir şekilde görülen hortum, kıyıya yakın olması sebebiyle paniğe sebep oldu. Hortumun etkisini yitirmesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Güncel