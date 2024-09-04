Kastamonu'da deniz üzerinde hortum oluştu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde deniz üzerinde kısa süreliğine hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa süreliğine oluşan hortum Tuğtepesi mevkisinde gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.