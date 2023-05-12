Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma yürütüldü.
DEAŞ üyesi 2 zanlının, örgütle bağlantılı şahıslara para göndererek Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, biri Kastamonu, biri de Şanlıurfa'da 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel