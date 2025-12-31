Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve İhsangazi ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.S. ve G.S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel