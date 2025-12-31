Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve İhsangazi ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.S. ve G.S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.