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Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda zanlılar yakalandı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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