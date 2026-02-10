Haberler

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu'da gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl merkezinde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada cep telefonu, tablet, bilgisayar ile 3 sim kart, 2 harici disk ve 4 hafıza kartı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
