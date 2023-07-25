Kastamonu'da Daire Satma Vaadiyle 110 Kişiyi Dolandıran 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da daire satma vaadiyle 110 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtiliyor.

Kastamonu'da daire satma vaadiyle 110 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daire satma vaadiyle 110 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan paraları aldıktan sonra kaçan ve yaklaşık 3 yıldır aranan şirket ortaklarından F.F. ile 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.