Kastamonu'da Çorap İçinde Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da motosikletli polis timleri, şüpheli bir aracın sol ön kapı döşemesinde çorap içinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlemlere başlandı.

Kastamonu'da motosikletli polis timleri, şüpheli bir aracın sol ön kapı döşemesinde çorap içinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri (Yunuslar), Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Kurubenzinlik Kavşağı'nda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada sol ön kapı döşemesinde çorap içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU