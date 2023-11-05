Kastamonu'da çöpte bulunan bebeğin babası da gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda çöpte bulunan bebeğin annesinin ardından babasını da gözaltına aldı.

2 Kasım'da Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebek, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bulunan bebeğin annesi olduğunu değerlendirdikleri 16 yaşındaki genç kadını gözaltına aldı. Genç kadının ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen şüpheli bir kişi daha gözaltına alındı.

Babası şüphesiyle gözaltına alınan şahıs ile bebek arasında bir bağ olup olmadığı yapılan DNA testi soncu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU