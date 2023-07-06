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Kastamonu'da çocuklar belediye sulamasıyla serinledi

Kastamonu'da çocuklar belediye sulamasıyla serinledi

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye ekiplerinin sulama yapmasını fırsat bilerek serinledi. Taşköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehit Murat Nar Parkı'nda sulama çalışması yaptı. Bu sırada parkta oyun oynayan çocuklar, sulama tankerinden çıkan suyun altına girerek hem oynadı hem de serinledi. Çevredekiler de çocukların bu eğlencesini gülümseyerek izledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye ekiplerinin sulama yapmasını fırsat bilerek serinledi.

Taşköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehit Murat Nar Parkı'nda sulama çalışması yaptı.

Bu sırada parkta oyun oynayan çocuklar, sulama tankerinden çıkan suyun altına girerek hem oynadı hem de serinledi.

Çevredekiler de çocukların bu eğlencesini gülümseyerek izledi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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