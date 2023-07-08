Kastamonu'da Cip ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, cip ile kamyon çarpıştı. Kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 3 çocukları ile kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, hastaneye kaldırılan yaralılarla birlikte Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kastamonu'da cip ile kamyonun çarpıştığı kazada, anne ve baba hayatını kaybetti, 3 çocukları ile kamyon sürücüsü yaralandı.

Rıdvan Keskin'in (39) kullandığı arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. (50) idaresindeki 37 PT 470 plakalı kamyon Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi.

Kazada cip sürücüsü ile eşi Naciye Keskin (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Emre (13) Devran (11) ve Miranmir (1) Keskin kardeşler ile kamyon sürücüsü, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.