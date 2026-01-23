Haberler

Kastamonu'da cinsel istismar sanığına 63 yıl 6 ay hapis cezası

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, cinsel istismarda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınlarda çocukları kullanma suçlarından bir sanığı toplamda 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, suçlamaları reddetti.

Kastamonu'da, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık S.Ö. (50) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık S.Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 28 yıl 6 ay, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında cep telefonunda mağdur çocuklara ait müstehcen içeriklerin tespit edilmesi üzerine sanık hakkında dava açılmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

