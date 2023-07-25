Kastamonu'da cinayet ve tefecilik suçundan hükümlü yakalandı
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Kastamonu'da cinayet ve tefecilik suçlarından toplamda 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da cinayet ve tefecilik suçundan hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.
"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 15, tefecilik suçundan 4 yıl yıl hapis cezası bulunan firari F.E, çalışma kapsamında yakalandı.
F.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel