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Kastamonu'da Cinayet ve İnsan Kaçakçılığı Suçlarından Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

19 Aralık 2023 20:58 Güncelleme: 21:00 Abone Ol

Kastamonu'da, haklarında cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. K.A. Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan, İ.G. ise kasten öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma suçlarından aranıyordu. Hükümlüler adliyeye sevk edildi.