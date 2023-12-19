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Kastamonu'da Cinayet ve İnsan Kaçakçılığı Suçlarından Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da, haklarında cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. K.A. Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan, İ.G. ise kasten öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma suçlarından aranıyordu. Hükümlüler adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da, haklarında cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. yakalandı.

Kastamonu Jandarma Suç Araştırma timi tarafından kasten öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.G. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Yakalama Ceza Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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