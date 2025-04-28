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Kastamonu'da Çimento Yüklü Tır Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da Çimento Yüklü Tır Kazası: 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çimento yüklü bir tırın duvara çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde duvara çarpan çimento yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı.

Özgür Küçükorhan idaresindeki 06 ETM 580 plakalı çimento yüklü tır, Bozkurt ilçe girişindeki Kastamonu Caddesi'nde şarampole girerek duvara çarptı.

Kazada sürücü Küçükorhan ile yanında bulunan kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ümit Yorulmaz - Güncel
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