Kuzeykent Mahallesi Toplu İş Merkezi'nde ikinci el eşya satan bir dükkanın elektrik kontağından çıkan yangında dükkan ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yan tarafındaki kafede küçük çaplı hasar oluştu.

Kastamonu'da çıkan yangında ikinci el eşya satan dükkan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Toplu İş Merkezi'nde ikinci el eşya satan bir dükkanın elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, dükkan ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken yan tarafındaki kafede küçük çaplı hasar oluştu.