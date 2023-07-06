Kastamonu'da çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında ev ve traktör tamamen yanarken, otomobilde hasar oluştu.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi, otomobil de zarar gördü.
Yeniköy köyü Çayırcık Mahallesi'nde Murat Kayacan'a ait traktör, elektrik sisteminden çıkan kıvılcımla alev aldı. Kısa sürede alevler, Cafer ve Cemil Kayacan kardeşlere ait eve sıçradı.
İhbar üzerine yangına Hanönü ve Taşköprü belediyeleri itfaiye ekipleri, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçede faaliyette bulunan Acacia Maden şirketine ait arazözlerle müdahale edildi.
Söndürülen yangında ev ve traktör tamamen yandı. Murat Kayacan'a ait otomobilde ise hasar oluştu.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel