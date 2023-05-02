Kastamonu'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü.

Kıyıdibi köyünde Mehmet Akın'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında camdan atlayarak yaralandığı öğrenilen Akın, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.