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Kastamonu'da çıkan yangında ev ve araçlar zarar gördü

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Kastamonu'nun Molla köyünde çıkan yangında İsmail Başoğlu ve Sedat Başoğlu'na ait iki katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör, yandı.

Merkeze bağlı Molla köyünde İsmail Başoğlu ve Sedat Başoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve Özel İdare ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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