Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'nde Cemal Kaya'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Kaya'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.