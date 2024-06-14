Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve jandarma olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 11 evin kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü.

Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde dün çıkan yangında itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürüttü.

Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık, AA muhabirine, mahallede bir hane dışındaki evlerde kalanların tamamının yaylada bulunduğunu belirterek "Bu nedenle konteyner talebinde bulunmadık. Burada kalan bir vatandaşımızı da köy odasına yerleştirdik. Devletimiz var olsun." dedi.

Ispahalar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangına Kastamonu Karabük ve Çankırı'dan gelen itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmiş, yangında 11 ev kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, yürütülen çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu İnceleme Jandarma İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title