Kastamonu'da çıkan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 11 evin kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü.

Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde dün çıkan yangında itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürüttü.

Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık, AA muhabirine, mahallede bir hane dışındaki evlerde kalanların tamamının yaylada bulunduğunu belirterek "Bu nedenle konteyner talebinde bulunmadık. Burada kalan bir vatandaşımızı da köy odasına yerleştirdik. Devletimiz var olsun." dedi.

Ispahalar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangına Kastamonu Karabük ve Çankırı'dan gelen itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmiş, yangında 11 ev kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, yürütülen çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.