Kastamonu'da çıkan yangında 11 büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evin ardiye kısmında çıkan yangının ahıra sıçraması sonucunda 11 büyükbaş hayvan telef olurken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yangın sonucunda ev ve hayvanların beslenmesi için depolanan ot ve samanlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evin ardiye kısmında çıkan yangının ahıra sıçraması neticesinde 11 büyükbaş hayvan telef olurken, 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyü Kendiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evin ardiye kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahıra da sıçradı. Yangında 2 kişi hafif yaralanırken, 11 büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında bir ev, hayvanların beslenmesi için depolanan ot ve samanlarda da maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU