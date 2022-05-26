Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

AA - Erkut Kargın - Güncel
Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Sofcular köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

AA / Erkut Kargın - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title