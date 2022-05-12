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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Kavak köyü Eynehan Mahallesi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Kastamonu, Karadere, Daday ve Araç Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler, arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zarar gören bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Yangın, Güncel, Haberler

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