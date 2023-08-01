Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ile birlikte ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

KASTAMONU Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ile birlikte ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.