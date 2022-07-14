Son dakika gündem: Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberler... Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ağaçbükü köyü Çalca mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel Demirtaş (68) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynel Demirtaş ile kavgayı ayırmaya çalışan Sezer Kaplan ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Demirtaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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