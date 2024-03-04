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Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı

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Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında hükümlüler de bulunuyor ve 9 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Aralarında hükümlülerin de bulunduğu yakalanan 53 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu JASAT Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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