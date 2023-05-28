Kastamonu'da Çatıdaki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Söğütpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve orman ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU