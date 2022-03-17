Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da bir büfeden çaldıkları içkiler ile sigaraları başka bir markete satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir büfeden çaldıkları içkiler ile sigaraları başka bir markete satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir büfeden yaklaşık 26 bin liralık içki ve sigara çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısları tespit etti.

Şahıslar çalıntı malları başka bir markete satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

İçkilerle sigaralar sahibine teslim edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Sigara, Güncel, Haberler

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