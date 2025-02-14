İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı

Naci Görür bir şehri işaret etti: Depremde en fazla hasarı alabilir
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Kastamonu'da Buzlanma Sebebiyle Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da meydana gelen buzlanma olayında bir hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü M.B.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

M.B.S. idaresindeki 37 ACN 168 plakalı kamyon, Batı Çevre yolu Açık Maslak Mevkisi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon kasasındaki taş ve toprak etrafa dağıldı.

Yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
img

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon
img

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.