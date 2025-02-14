Kastamonu'da Buzlanma Sebebiyle Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen buzlanma olayında bir hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü M.B.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
M.B.S. idaresindeki 37 ACN 168 plakalı kamyon, Batı Çevre yolu Açık Maslak Mevkisi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon kasasındaki taş ve toprak etrafa dağıldı.
Yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel