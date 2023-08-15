Kastamonu'da Bisikletli 2 Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Kastamonu'nun Candaroğulları Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bisiklet süren Yağız A. ve İsmail B. isimli iki kişi, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.