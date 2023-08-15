Kastamonu'da Bisikletli 2 Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Kastamonu'nun Candaroğulları Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bisiklet süren Yağız A. ve İsmail B. isimli iki kişi, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.
Kastamonu'da bisikletli 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Ozan T. idaresindeki 37 PA 728 plakalı otomobil, bisiklet süren Yağız A. (15) ve İsmail B'ye (18) çarptı.
Kazada yaralanan Yağız A. ve İsmail B, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Yağız A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel