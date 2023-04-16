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Kastamonu'da bir sürücü yol kenarındaki ayı ve iki yavrusunu görüntüledi

Kastamonu'da bir sürücü yol kenarındaki ayı ve iki yavrusunu görüntüledi

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Kastamonu'da yol kenarındaki ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendiIlgaz Dağı Milli Parkı yolunda aracıyla seyir halinde olan Ayhan Özer, ormanın hemen altındaki yolun kenarında ilerleyen ayı ve 2 yavrusunu fark etti.

Kastamonu'da yol kenarındaki ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda aracıyla seyir halinde olan Ayhan Özer, ormanın hemen altındaki yolun kenarında ilerleyen ayı ve 2 yavrusunu fark etti.

Özer, bir süre hayvanları izleyerek cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptı.

Ayı ve yavruları geri dönerek ormanın içine girip gözden kayboldu.

Özer, AA muhabirine, ayıların araç sesini duyduktan sonra geri döndüklerini söyledi.

Cep telefonu ile ayıları görüntülediğini ifade eden Özer, "Sesimi duyunca anne ayı bir süre beni izledi. Daha sonra gözden kayboldular." dedi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Ilgaz Dağı Kastamonu Güncel Haberler

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