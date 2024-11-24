Kastamonu'da Öğrenciler ve Veliler Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Kastamonu'da bir okulun öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü'nü pankart ve meşalelerle kutladı.

Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu'nun öğrencileri ve velileri, sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Neslihan Önder'in ikamet ettiği evin bulunduğu sokakta toplandı.

Öğrenciler ve velileri, "Sizi çok seviyoruz, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankart ve meşalelerle Önder'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Önder, yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.