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Kastamonu'da Öğrenciler ve Veliler Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Kastamonu'da Öğrenciler ve Veliler Öğretmenler Günü'nü Kutladı
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Kastamonu'daki Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu'nda öğrenciler ve velileri, öğretmenleri Neslihan Önder'in evinin önünde bir araya gelerek, pankart ve meşalelerle Öğretmenler Günü'nü kutladı. 'Sizi çok seviyoruz, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun' yazılı pankart açan grup, öğretmenlerine sürpriz yaparak mutluluklarını paylaştı.

Kastamonu'da bir okulun öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü'nü pankart ve meşalelerle kutladı.

Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu'nun öğrencileri ve velileri, sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Neslihan Önder'in ikamet ettiği evin bulunduğu sokakta toplandı.

Öğrenciler ve velileri, "Sizi çok seviyoruz, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankart ve meşalelerle Önder'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Önder, yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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