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Kastamonu'da bir köpeği öldüren bir köpeği de yaralayan kişi yakalandı

Kastamonu'da bir köpeği öldüren bir köpeği de yaralayan kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir köpeği öldüren, bir köpeği de yaralayan kişi yakalandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir köpeği öldüren, bir köpeği de yaralayan kişi yakalandı.

Polis ekipleri, 26 Nisan'da Merkez Mahallesi Bahattin Yorgancı Caddesi'nde iki sahipsiz köpeğin ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.

Vurulan köpeklerden birinin öldüğü belirlendi, yaralanan köpek ise polis ekiplerince veterinere götürüldü.

Görgü şahitleri ve güvenlik kameralarından yapılan araştırma sonucunda köpeklere ateş eden kişinin C.Ş. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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