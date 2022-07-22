Kastamonu'da bir kişiyi telefonla dolandıran şüpheli yakalandı
AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine telefonla arayarak bir kişiyi dolandıran şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine telefonla arayarak bir kişiyi dolandıran şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Obrucak köyünde ikamet eden S.A'yı telefonla arayan S.T, bir suça karıştığını ve ödeme yapması gerektiğini söyledi.
S.A. da şüpheliye ziynet eşyalarını verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlatan S.A. jandarma ekiplerini arayarak şikayetçi oldu.
Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan S.T. gözaltına alındı. Ziynet eşyaları ise S.A'ya teslim edildi.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel