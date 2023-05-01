Kastamonu'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Güncel Haberler
Kastamonu'da bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.
T.Y'yi tabancayla yaralayan ve olayın ardından kaçan F.U, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak'ta dün akşam saatlerinde F.U, tabancayla ateş ederek T.Y'yi yaralamıştı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel