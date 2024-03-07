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Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık, babası ve dedesi hapis cezasına çarptırıldı

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Kastamonu'da geçen yıl bir restoranda çıkan kavgada Erdal Kabasakal'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ile babası ve dedesi hapis cezasına çarptırıldı. Sanık 25 yıl, babası ve dedesi 8'er yıl 4'er ay, diğer bir kişi ise 17 ay hapis cezası aldı.

Kastamonu'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ile babası ve dedesi hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdal Kabasakal'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Devlethan Y. ile tutuksuz yargılanan babası Ahmet Y, dedesi H.Y. ve Ergül K. katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından mahkeme heyeti, Devlethan Y'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Ahmet Y. ve H.Y'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl 4'er ay, Ergül K'yi ise 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da geçen yıl 13 Mart'ta bir restoranda Devlethan Y, Ahmet Y, H.Y. ve Ergül K. ile Erdal Kabasakal arasında kavga çıkmıştı. Kavgada Kabasakal, silahla vurularak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Devlethan Y, Ahmet Y. ve H.Y. tutuklanmış, Ahmet Y. ile H.Y. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Kavga Mahkeme Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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