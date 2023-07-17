Kastamonu'da bir kişi çuvala konulup dereye atıldı

Kastamonu'nun Ahlat köyünde kaybolan bir kişinin çuvala konulup dereye atıldığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sonucunda erkek cesedini çuval içinde buldu. Olayla ilgili şüpheli olarak bir aile gözaltına alındı.