Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da bir işyerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde bulunan bir reklam ajansında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Kastamonu'da bir işyerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde bulunan bir reklam ajansında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

kastamonu İtfaiye Güncel Yaşam

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mersin'de deprem mi olacak, ne zaman olacak? Mersin'de deprem mi bekleniyor? Mersin deprem tatbikatı ne zaman? Mersin derem tatbikatı sms mesajı nedir? 7.0 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? 1 Aralık yükseleni nedir? 1 Aralık yükselen burcu 1 Kasım yükseleni nedir? 1 Kasım yükselen burcu 1 Ekim yükseleni nedir? 1 Ekim yükselen burcu 1 Eylül yükseleni nedir? 1 Eylül yükselen burcu 1 Ağustos yükseleni nedir? 1 Ağustos yükselen burcu Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? 1 Temmuz yükseleni nedir? 1 Temmuz yükselen burcu 1 Haziran yükseleni nedir? 1 Haziran yükselen burcu 1 Mayıs yükseleni nedir? 1 Mayıs yükselen burcu
title