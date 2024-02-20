Kastamonu'da bir evde yangın çıktı

Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

Hacıbey köyünde Nuri ve Cumhur Kandırcıoğlu kardeşlere ait 3 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatı katında hasar oluştu.