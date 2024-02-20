Kastamonu'da bir evde yangın çıktı
Hacıbey köyünde Nuri ve Cumhur Kandırcıoğlu kardeşlere ait 3 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatı katında hasar oluştu.
Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Hacıbey köyünde Nuri ve Cumhur Kandırcıoğlu kardeşlere ait 3 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatı katında hasar oluştu.