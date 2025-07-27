Kastamonu'da Biçerdöver ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Biçerdöver ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da bir biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.

Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

E.E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöver, Çakıllı köyünde karşı yönden gelen Sefer A. (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Biçerdöverin altında kalan otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan Sefer A'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Biçerdöver sürücüsü E.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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